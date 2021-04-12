政府收緊公司查冊後引來各界批評，尤其是「同名人士」容易引起混淆，而財經事務及庫務局局長許正宇曾引數據反駁指不會出現上述情況，獨立股評人David Webb在網誌則批評政府誤導立法會。

公司註冊處文件將僅顯示身份證英文字母、首三位數字，以及隱藏居住地址，僅顯示通訊地址。許正宇上周五在立法會上指，58.8萬名持香港身份證的香港公司董事中，只有八組人士的中英文全名及身份證英文字母、首三位數字相同。

David Webb則引述2009年12月17日的諮詢文件，指「在香港不同人士擁有相同姓名相當普遍，限制身份證號碼將難以讓辨識個人身份，讓董事逃避責任及易於參與犯罪活動。掩藏3至4個身份證號碼難以識別個人身份，原因是不少人擁有相同名字而又擁有類似的身份號號碼。」

David Webb更引用一個普通的中文名「陳志強」（CHAN, CHI KEUNG）來證明4個身份證號碼顯示是如何不足夠。

David Webb在公司註冊處輸入「CHAN, CHI KEUNG」，得出245個董事紀錄。當中243位董事的身份證中第3位至5位數字被遮蓋，出現至少6組相同姓名及身份證的組合。然而，進一步查冊發現，他們均是不同身份的人士。當中一個組合的身份證號碼，只有第5位數字不同。

David Webb指，希望立法會議員能夠關注上述例子，並要求許正宇提供真實數據。他更感嘆2019年時證政禁止人蒙面以能夠識別對方身份及罪行，今天卻求那些具有特權的董事隱身，助長罪行及貪污，要求暫停有關修例，並且取消公司註冊處收費制。

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