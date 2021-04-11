在國安法陰霾下，甲級商廈連錄減租棄租個案，位置在中環「邊陲」的中環中心境況更加慘不忍睹。

據差餉物業估價署最新資料顯示，中區指標甲廈之一的中環中心，一個頂層全層單位於最新年度租值，在連升五個年度後出現首跌，跌幅更超逾一成。記者日前直擊上址租務情況，有單位業主更劈至呎租38元放租，破該廈過去11年新低紀錄。若連兩個月免租期計算在內，呎租更只為32.6元，較高位130元呎租時暴瀉75％。租金如時光倒流，顯示風光不再。

據差估署2021/22年度最新應課差餉租值數據顯示，港島標誌甲廈中環中心頂層79樓1至3室全層單位，總面積為13213方呎，該三個相連單位在新一年度租值合共為1179.6萬元，較去年的1341.6萬元，按年跌12%。其租值更在連升五個年度後首見回落，低見1137.6萬元，並重返2017/18年度，即長實（1113）出售其75%業權時的租務水平。

翻查資料，79樓全層是由內地發展商君豪集團總裁石金禹於2017年以7.38億元購入，呎價高達55,854元，其交易更一度創全港分層商廈新高。此外，國浩集團（053）於2018年向資深投資者「物流張」張順宜所購入的中環中心50樓，最新租值為1,941.6萬元，更按年回落16.73%。

據了解，中區指標甲廈頻現退租，令空置率上升。中環中心租務表現疲弱，當日以高價接火棒購入拆售單位的業主，近日均以「超低價」求租，每呎叫租平均由40元至50元不等，比深水埗劏房呎租還要低殘逾五成，回報迫近一厘。

市場人士透露，其中22樓01室面積達2781方呎單位，呎租更由去年7月叫價50元，大劈至現時的38元，當中提供2個月免租期，折合計算平均呎租即約32.6元。而單位開則方正，未見多餘角位，設一列玻璃窗圍繞全單位，外望中環一帶商廈，整體空間感闊落，單位交吉，帶有基本裝修。業主為資深投資者翁文通。

香港營商環境受壓等陰霾籠罩下，有地產經紀坦言，業主取態亦較過往放緩，「自從中環中心賣散咗之後，無統一業主，叫價受好大影響。加上依家經濟唔好，好少人睇盤，所以部分業主都會面對現實，肯調低租金。」

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