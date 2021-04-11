最近美國出的數據不俗，尤其就業；此外，就連GDP的月度替身PMI也近60。看看這邊聲稱首個復蘇、宇宙最強的強國及被其徹底摧毀的城市，俱在50盛衰分界。這裏的區長當然犀利了，何只疫情清零，連土生土長的港人、資金和經濟俱一一清零。至於北邊強國則更加犀利，只要內循環就四處樹敵、以一敵眾，結果數據有目共睹。

儘管美國的數據越出越靚，但長債息未能繼續突破，十年期的始終在1.75厘受阻。其實按區區行之有效的拼圖，不是不升，但急升段應已過，之後再上2厘之路將反覆。年初高唱的reflation trade其實有點炒大了的。大行唱到通脹幾高都好，皆通脹預期，實際上零售仍受疫情壓力而難加價。從資源價格如油、銅等亦可見，有頭威無尾陣。

說打了幾多疫苗都好，全球近兩個月的每日新增個案確在回升，美國也稍微向上。疫苗接種率高之國亦非全見改善：接種率最高的以色列和英國，每日新增個案確大跌，但接種率第三的智利、第四的美國和第五的巴林，全部皆見近期每日新增個案回升。

加上近指阿斯利康的疫苗或跟血管栓塞有因果關係，由此可見，市場對通脹升溫、疫苗效果的憧憬應將收斂。還有第三個久聞樓梯響的因素，就是長息升或令新興出事。這三者令市場的避險意欲稍升，故長債息仍要整固一段日子才再有力谷上。至於股市，最近時而對長息有所反應，時而對美滙有所反應，然則長息和美滙卻未必時刻同邊！

這難搞（炒）的。起碼截至上月底為止，息、滙仍不時各有各行。然而踏入4月，兩者的同向程度高了。近周所見，似乎以新經濟或納指跟息、滙的反向關係較為明顯，而舊經濟即道指則不明顯。然而從拼圖所見，長息、美滙仍要整固至本月下旬/月底。換言之，整體股市的整固期也相若，至月底甚至下月仍有波幅無升幅，甚至有跌幅。

過去一輪，美股整固但仍不肯跌，道指、納指此消彼長，但踏入4月情況似有變，漸見同向。最近長息急回有點不祥預兆，慎防這隻腳會較之前深。

羅家聰

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