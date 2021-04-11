【本報訊】中環中心由長實售出予一眾炒家財團後，部份投資者已陸續出售其物業，並由新買家接手，而較顯著的現象則為內房企業陸續進駐。

朱太不沽反增持

除了世茂集團許榮茂及其女許薇薇因參與投資，獲分的七層物業之外，另一個內房商合生創展（754），在2018年先向「物流張」張順宜以11.18億元購入49樓，去年10月再向陳秉志以9.8億元購入樓下的48樓，變為相連的兩層。

另外，近日佳兆業（1638）新近也購入38樓，加上前入購入的30樓，亦擁有兩層，連上禹洲地產（1628）在2018年購入的58樓，內房企業相關人士已持有12層樓面。

在一眾中環中心的財團買家中，「實力派」朱太不但未有減持，反而向陳秉志加碼購入中轉層42樓餘下70%股權，而旗下物業如皇后大道中的中環金利豐中心、九龍灣的金利豐國際中心、荊威廣場商場物業亦沒有傳出放售的消息，似乎財力仍然不弱。馬亞木則看來按兵不動，但亦傳出其不斷出售物業，而部份貸款市場流傳為高息貸款；旗下的中環中心20樓、26樓、27樓及29樓去年8月傳出減價放售，幅度最多達三成，呎價低見2.5萬元。

陳秉志過去一年「最大力減磅」，共計出售27個物業，合計已套現逾30億元，除了出售中環中心42樓外，也包括39樓多個單位，同時也曾放售已持有近20年、價值逾15億元柯達中心一期。