【本報訊】政府近期提出2050年達致「碳中和」，兩電要在原有框架下再加緊減排，中電（002）首席執行官藍凌志（圖）受訪時坦言，政府的要求有一定挑戰，「用超過120年建立，未來30年更換一切」，佔發電組合一半的天然氣廠最快10年後轉型為氫能發電。他強調，集團正跟時間競賽，要更換大量設備，電費必然會增加。

淘汰煤及天然氣 轉用氫氣

藍凌志表示，達成碳中和要淘汰使用化石燃料，包括燃煤及天然氣。中電已準備調整一系列可再生能源為未來發電組合，「沒有東西要發明，只需要將規模變大」，天然氣廠在近年加建時已做兩手準備，向生產商確認了可轉型作氫能發電，相信未來10至20年成事。

隨着時間推移，藍凌志指輸送天然氣比例可逐步降至最終0%，氫氣則增至100%；另外透過電解水分子，又或取用其他可再生能源發電時，「有時風吹得好勁，或者陽光特別猛」，能將多餘的電能轉化為氫儲存，就此中電亦正建立大型儲能電池。

中電亦正考慮在本港東南水域興建離岸風力發電場，而目前鼓勵住宅安裝太陽能板的「上網電價」計劃，截至2月底接獲1.39萬個申請，已批出225兆瓦發電量，較去年底多29%。

藍凌志表示，碳中和要求具挑戰，「我們用超過120年建立到今天，然後要未來30年更換一切」。他又指出再生能源的發電效率始終不及石化燃料，例如每4兆瓦風電才等於1兆瓦燃煤，「我們將用350兆瓦儲能電池，再加政府補貼的4,000兆瓦風電，取代現時1,400兆瓦燃煤發電，才能運作下去」。

由於更換現有設施需大量投資，他強調，「認為對電費無影響是錯誤假設」，電費將會輕微上升，但只要建立了一定規模，長遠發電成本會下降。他又稱，目前發電成本取決於波動的天然氣價格，「我們買天然氣並不便宜」，而現在用太陽能和風能發電已平過用化石燃料，氫電價格理論上亦會下降，因此當日後轉為再生能源發電，發電成本就會穩定。去年中電在香港的發電比例為48%天然氣、36%核電，以及15%煤。

所謂碳中和，是指大氣中的碳排放量與碳吸收量互相抵銷，達到「淨零排放」，在發電領域上，減排普遍是轉用可再生能源；碳吸收則包括種植更多樹木，亦正推動「碳捕獲」（Carbon Capture）技術，阻止發電產生的碳排放在大氣中。