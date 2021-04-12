一場Rubberband演唱會，將大家帶回那些年香港獅子山精神，沒有學韓國天團般穿著著重舞台感的設計，因為正如主音6號所說，這是四個中佬跟香港人的演唱，所以今次找來香港復古時裝店LUDDITE打造出一身boro style的服飾，背後想表達的，其實是一種信念的承傳。

Boro又稱作襤褸，是江戶時代日本青森縣之民間工藝，但要先清楚說明，襤褸並不等如大家經常見到的patchwork設計，因為真正的襤褸是需要經過經過年代風化、歷史洗煉，以及真正懂得刺子繡的人縫補過，而非在新衫上隨便蓋幾塊碎布就可以。

由於當時日本青森縣物資短缺，而棉本身盛產於關西地區，當年交通不發達，所以青森的平民根本負擔不起購買一整件棉衣。所以他們到市場購置棉條布碎，逐一慢慢拼縫到價錢較平的麻衣上，這種拼補而成的服飾，就是後世知名的Boro了。

為何襤褸如此珍貴？因為他不只是因物資短缺而出現的一種歷史產物，而是認真到隨著不同需要而分為不同種類，傳統襤褸最主要分為「仕事着」及「野良着」。「仕事着」，即是工作制服，而且更細分為「長着」同「短着」兩種；「野良着」則是農民階層的服裝，通常在衣領綴有條子布，方便農民抺汗用，以防弄污衣服，這種平民版本的襤褸卻最受後世歡迎，因為它的變化最多，並按不同農夫的工作需要各自加工改造，如肩膊或手肘會較多的縫補，簡單點說，就時著爛了就加上一執新的縫布，所以每件「野良着」的襤褸都不盡相同，這些長年工作磨損或洗褪的痕跡，代表著一個家族及職業代代相傳下去的故事。

襤褸是舊衣的一種，未懂欣賞這種second hand衣服的人，不是因為物質豐富就是因為怕買錯舊衫易惹鬼；真正愛它的人，卻懂得欣賞它背後代代承傳的價值，一如中國以往的百家布，是大愛的托付，但真正的文代傳承，並不是廟宇內售賣的souvenir，而是藏於大家日常生活的信念。

觀奇氏

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