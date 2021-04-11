加密貨幣交易所Coinbase今個星期三將會上市，上市前合約交易推斷上市市值達1,100億美元，未上市已經係大市值公司，幾樣特徵加埋可以肯定，下一代FAANG肯定會同加密貨幣有關。

同舊年冇盈利嘅IPO唔同， Coinbase已經賺緊錢，上市前公佈第一季業績預告，收益已經達18億美元，盈利係有7.3億美元至8億美元。比較「同業」， Coinbase係交易所，現時市值已經達1,100億美元，就係用美元計算嘅交易所，包括紐交所同埋納斯達克，市值分別係659億美元以及257億美元。股票交易所歷史過百年，就算納斯達克70年代開始計，亦都發展咗一段長時間，反而Coinbase 2012年創辦，僅僅10年已經超越股票交易所市值，將來再發展落去肯定變得更大。

兩間合共接近千億嘅美國交易所，製造咗幾間過萬億市值嘅上市公司。一個新興加密貨幣交易所，已經等於原有兩間有找，未來從加密貨幣衍生出嚟嘅概念，將會有機會成為下一浪嘅Big Tech。至於係乜嘢，掘礦股類似江西銅（358）之類資源股，應該唔係，可能係一啲好容易用加密貨幣交易嘅方式。大家可能會問，PayPal同Square有Bitcoin業務，算唔算係？但兩者業務本質係美元，有啲似油動車公司出部電動車跟潮流。Coinbase有出Visa卡，都係支付概念，但感覺上好似仲未係。

情況有如2000年代，當年大家仲係專注應用業務，少數公司掌握業務帶嚟嘅數據，今日已經成為Big Tech。今代Big Tech太強勁，要取而代之需要時間，下一代究竟係點仲未成形，但係Coinbase上市，至少提咗水，下一代肯定同加密貨幣有關。

高明

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