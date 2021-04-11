【本報訊】樓市交投持續暢旺，不少業主看好樓價走勢，遂由賣轉租，市場屢錄大額租務成交。其中由「玩具大王」蔡志明家族持有的沙田九肚山寶松苑獨立屋，最新以7.2萬元租出，租金回報高見6.7厘。

租金回報高見6.7厘

中原地產周家傑指，上述寶松苑一單號獨立屋，實用面積約2,107方呎，業主最初叫租7.38萬元，新近微減約2.4%，至月租7.2萬元租出，呎租約34元。

資料顯示，上述物業由資深投資者蔡志明家族1998年以1,287萬元買入，並於2017年以4,200萬元透過內部轉讓予姪兒蔡加頌；以蔡氏家族1998年買入價計，租金回報約6.7厘。

事實上，市場近期連錄多宗大額租賃成交，九龍塘義德道1及3號2座中層A室，實用面積1,747方呎，屬三套房連工人套房間隔，最新連車位以8.8萬元獲承租，呎租約50元。業主2015年以6,622萬元購入單位，租金回報約1.6厘。

利嘉閣地產馮銳興指，跑馬地逸園頂層複式單位，屬實用3,130方呎四房三套戶型，早前以33萬元租出，呎租約105元。

至於二線屋苑細額成交方面，荃灣麗城花園2期9座低層E室，實用面積668方呎，屬三房一套間隔，業主原以780萬元放售，及後轉為放租，即獲租戶以1.8萬元承租，呎租27元。業主2014年買入價為460萬元，租金回報高達4.7厘。