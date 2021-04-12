一手市場再錄大額成交。新地（016）北角海璇再錄特色戶成交，為2座3樓A室，實用面積1,530方呎，連1,158方呎大平台，成交價9,848.5萬元，呎價64,369元，較上月同類成交貴兩成。據成交紀錄，海璇1座3樓A室，實用面積1,568方呎，連127方呎平台，上月以8,388.8萬元售出，呎價53,500元。

萊蒙（3688）及俊和發展的何文田窩打老道128 Waterloo最新以2,745萬元、呎價3.26萬元，售出一伙三房單位，成項目雙破頂成交。128 Waterloo 10樓D室，實用面積842方呎，屬三房一套連儲物房間隔，新近以2,745萬元沽出，呎價達3.26萬元，齊創項目新高紀錄。

Silversands1,202萬沽兩房 呎價達2.38萬

信置（083）馬鞍山烏溪沙Silversands 5A座8樓A室，屬實用面積504方呎兩房戶，最新以1,202.5萬元成交，呎價約23,860元；成交價及呎價均創項目同類單位新高。

Silversands自1月開售至今累沽56伙，套現逾5.1億元。

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