【本報訊】姊妹花Donna和Nicole，2011年創立活版印刷及設計工作室ditto ditto，由修讀藝術的妹妹Nicole負責設計，再利用舊式海德堡印刷機進行活版印刷，製作賀卡、明信片等紙藝產品。由於父母早年在黃竹坑開設包裝廠，兩姊妹創業初期為節省成本，只借用公司貨倉作辦公室。

「客人專登跨區探索」

「我嘅工廠幢大廈70年代興建，係全黃竹坑道最矮嘅工廈，近年被收購，將會重建成新式大廈」。姐姐Donna所指的舊工廈，是位於黃竹坑道24號的信誠工業大廈，2016年被資深投資者蔡經陽收購，將重建成一幢27層商廈，總樓面約29.39萬方呎。前年工廈拆卸，兩姊妹需另覓工作室，礙於兩部海德堡印刷機需使用三相電及大型貨𨋢搬運，只能物色區內新型工廈。

自小在黃竹坑出入的Donna見證工廈拆卸、商廈崛起，感覺黃竹坑有極大轉變，「地鐵開通後，公司類型一路變遷，睇到行業變化緊，多咗好多唔同類型公司、餐飲行業、畫廊，生活元素喺呢個社區一路發展」。她笑言以往在黃竹坑「搵食」艱難，現時有得揀，會多留在本區消費，「有時客人會專登由第二區嚟黃竹坑探索，呢區有空間畀新行業開展生意，好似尋寶嘅感覺」。