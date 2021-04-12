華為副董事長兼首席財務官孟晚舟向香港高等法院申請，要求頒下第三方披露令，要滙豐銀行披露涉華為案的相關文件。高院法官陳靜芬今日（12日）頒下命令，同意華為向滙豐取閱有關文件，惟部份內容須要遮蓋。雙方代表律師均拒絕透露詳情。

判辭亦提到，同意第二原告加入，惟未有說明其身份及涉及案件。另外，法官同意就昨日（11日）遞交的入稟狀頒下命令。

原告孟晚舟（48歲）要求被告滙豐披露其風險委員會（Risk Committee）於2012年12月至2015年4月發出，有關評估華為，以及其關連公司Skycom Tech、Skycom Tech母公司Canicula Holdings的合規、制裁、信貸及信譽風險有關文件，並評估是否繼續與上述3名客戶維持關係的相關文件等。

另外，原告亦要求檢查及複製相關資料，並用於美國政府針對原告於加拿大卑詩省高等法院處理的相關引渡程序。原告又表明會全數補償被告一切相關的合理成本及開。

華為於今年2月初於英國高等法院提出申請，要求獲取滙豐銀行的內部文件，以證明公司副董事長孟晚舟沒有誤導滙豐。英國法官在2月19日駁回這項要求，以及下令孟晚舟團隊支付8萬英鎊的法律費用後，華為轉戰本港法庭要求滙豐披露涉華為案相關文件。

孟晚舟現時正致力避免從加拿大引渡至美國受審，並認為相關文件會顯示滙豐知道華為與伊朗關連公司Skycom Tech的關係，以證明她沒有誤導滙豐以觸發伊朗制裁禁令的相關法例。

孟晚舟於2018年12月在加拿大被捕。美國當局指控她誤導銀行與伊朗進行交易，從而觸犯制裁令。

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