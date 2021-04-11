股票市場是最善忘的地方，由韓佬Bill Hwang管理的家族辦公室基金Archegos爆煲引發的波動，一個復活假期回來就幾乎無人記得。這件看似已經平息的風波仍有暗湧，留名跟進之餘，不妨作個小結。

第一、商場乜都假，只有錢是真。Archegos爆煲最juicy的一幕，就是四個「債主」的處理手法。外媒引述消息報道，高盛、大摩、野村和瑞信曾經在拆倉前坐低傾好一齊有序沽貨，以減低損失。殊不知轉頭高盛先沽為敬，大摩亦反應夠快，一見勢色不妥便緊隨拆倉，剩低野村和瑞信傻眼。網絡上有張好傳神meme，果然「走得摩，無鼻哥」，有估計瑞信一鋪輸近50億美金。

第二、風險管理原來不是想像這樣嚴。故事的發展，就是瑞信chief risk and compliance officer Lara Warner要起身。除了Archegos，今年瑞信已經捲入另一宗金融奇案Greensill，Lara Warner竟然可以在管理層反對之下，在去年10月向Greensill批出1.6億美元過渡貸款。今年Greensill產已破，賬已賴。2008年以來，金融機構（主動或被動地）提升風險管理，可是日子一久，再嚴厲的防控也會鬆弛，反之貪婪的力量從來未輸過。

第三、還是bad guy有市場。其貌不揚的Bill Hwang雖然record花晒，但憑口才和毅力，仍然𠱁到華爾街大行向他貸款。從這個角度來看，Archegos還可算得上雖敗猶榮。

戚風生