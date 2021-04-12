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美股三大指數期貨下挫，道期跌103點；標普500期貨跌9點；納指期貨跌20點。
熱炒股方面，Tesla（TSLA）盤前升2.3%；富途（FUTU）跌1.72%；阿里ADR（BABA）升6%，惟較本港收市價232.2元有約1%折讓。
微妙通訊（NUAN）盤前升逾22%，市場消息稱微軟正在就收購語音識別公司Nuance進行深入談判。
比特幣一度見61000美元，區塊鏈股份向好，Marathon Patent（MARA）、嘉楠科技（CAN）升超8%，第九城市（NCTY）、Riot Blockchain（RIOT）升超6%，億邦國際（EBON）升5.6%，Bit Digital（BTBT）升超4%。
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