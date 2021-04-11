政府近期提出2050年達致「碳中和」，兩電要在原有框架下再加緊減排，中電（002）首席執行官藍凌志受訪時坦言，政府的要求有一定挑戰，「用超過120年建立，未來30年更換一切」，會盡量沿用現有設備做能源轉型，佔發電組合一半的天然氣廠最快10年後可轉型為氫能發電。他強調，集團正跟時間競賽，要更換大量設備，電費必然會增加。

藍凌志表示，要達成碳中和，便要淘汰使用化石燃料，包括燃煤及天然氣，兩者為現時發電組合主力。中電已準備在港調整一系列可再生能源為未來發電組合，「沒有東西要發明，只需要將規模變大」，其中佔發電組合達一半的天然氣廠，在近年加建時已做兩手準備，向生產商確認了可完成轉型作氫能發電，相信未來10至20年成事。

一半發電轉氫能

他解釋，現有的天然氣管道日後可輸送氫氣，隨著時間推移，輸送天然氣比例可逐步降至最終0%，氫氣未來則增至100%；另外透過電解水分子，又或取用其他可再生能源發電時，「有時風吹得好勁，或者陽光特別猛」，能將多餘的電能轉化為氫儲存。就此中電亦正建立大型儲能電池。

中電亦正考慮在本港東南水域興建離岸風力發電場，藍凌志稱，以往因經濟規模不足而未有實行，但現時最大的風電機每座可產生12兆瓦（MW）電力，比2010年的技術高4倍。而目前鼓勵住宅安裝太陽能板的「上網電價」計劃，截至2月底已接獲1.39萬個申請，已批出225兆瓦發電量，較去年底多29%。

藍凌志表示，政府去年提出的碳中和要求具挑戰，「我們用超過120年建立到今天，然後要未來30年更換一切」，現時正跟時間競賽。他又指出，再生能源的發電效率始終不及石化燃料，例如每4兆瓦風電才等於1兆瓦燃煤，「我們將用350兆瓦儲能電池，再加政府補貼的4,000兆瓦風電，取代現時1,400兆瓦燃煤發電，才能運作下去。」

換設施勢加電費

由於更換現有設施需要大量投資，他強調，「認為對電費無影響是錯誤假設」，電費將會輕微上升，但只要建立了一定規模，長遠發電成本會下降。他又稱，目前發電成本取決於波動的天然氣價格，「我們買天然氣並不平」，而現在用太陽能和風能發電已經平過用化石燃料，氫電價格理論上亦會下降，因此當日後轉為再生能源發電，發電成本就會穩定。去年中電在香港的發電比例為48%天然氣、36%核電、以及15%煤。

所謂碳中和，是指大氣中的碳排放量與碳吸收量互相抵消，達到「淨零排放」，在發電領域上，減排普遍是轉用可再生能源；碳吸收則包括種植更多樹木，亦正推動「碳捕獲」（Carbon Capture）技術，阻止發電產生的碳排放在大氣中。

碳中和變投資新寵

去年中國國家主席習近平在聯合國首度提出，中國要於2060年前實現碳中和，特首林鄭月娥同年在《施政報告》亦跟隨主旋律，爭取香港於2050年前實現碳中和，並將於今年中更新《香港氣候行動藍圖》，以定下更進取的減碳排放策略和措施。

目前本港正按《香港氣候行動藍圖2030+》進行減排，目標為2030年的碳強度較2005年基準年減少65%至70%。本港智庫思匯政策研究所及世界資源研究所去年發表報告，估計2050年碳強度較2005年的基準降低90%，便可實現「碳中和」，為香港帶來4,600億元經濟效益。

碳中和最近成投資主題之一，中國國家開發銀行成功推出首筆200億人民幣「碳中和」綠色債，錄超購7.2倍，中標利率3.07%。中金公司估計，今年中資綠色債券規模達5000億至8000億人民幣，佔全球規模增至兩成以上。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略