電視廣播
電視廣播（TVB，511）公佈李寶安將於下月27日退休，不再擔任公司副主席、集團行政總裁及執行董事等職務。公告稱李寶安希望於65歲退休及投入更多時間處理其個人事務。公司有意與李寶安訂立固定期限的獨立諮詢協議，以便退休後有序及順利交接職務，並於需要時向公司提供相關策略建議及行業專業知識。
醫思
醫思（2138）更新截至本年3月底止年度之銷售額，期內銷售額將不少於22億港元，較去年同期升幅不少於10%；醫療服務銷售額下半年按年增長不少於100%及按年增長不少於 60%；醫學美容及美容服務期內銷售額按年跌不多於25%；及中國診所以及服務中心銷售額按年升不少於60%。
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