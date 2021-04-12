阿里（9988）被中國市場監管總局就涉及「濫用市場支配地位」作出行政處罰，涉額182億元人民幣，相當於集團2019年內地營業額的4%。公司高層指出，反壟斷處罰不會造成重大影響，並指罰款將反映於至3月的季度業績中。

罰款之後係咪完全無手尾跟？喺低位整固一段日子的阿里巴巴係咪已經利淡盡出？即將會上演大反撲？想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，繼續有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家分析大市，同埋推介心水股。如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL｜阿里被罰182億人仔雨過天清？ 古天后、唐牛同你分析

日期：4月13日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

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