3月底美國總統拜登公佈了一個2.3萬億美元的基建計劃。橋樑公路、經濟適用房、高速寛帶、電網改造、學校建造、公共交通、電動車及列車是此次支出計劃的主要方向。

市場對此基建計劃的反應一般，原因是美國基建事實上已經甚為殘舊及落後，4年前特朗普上任時曾經承諾的1億萬美元至2億萬美元投資結果不了了之。拖了4年，現在拜登提出此2.3萬億美元的基建方案中，直接投資為1.6萬億美元，分8年實施。換句說話，每年增加1,962億美元，不足 GDP的1%，引不起市場胃納。而且，基建對經濟增長的影響甚為長期及轉折，疫後市場所關心者多屬短期掁興及效果。

另一個市場不興奮的原因當然是接踵而來的加稅。為中期國會選舉鋪路，美國民主黨急於向選民証實他們會貫徹刧富濟貧的宗旨行事，因此加稅只會向企業及年收入四十萬以上的人開刀，拜登建議將企業稅率提高至28%。此外，提案亦將會將境外無形資產最低所得稅（Global Intangible Low-Taxed Income） 從10.5% 提高至21%。

不過，美國稅制中仍免不了各種減免及扣除，因此對企業盈利的影響並非一對一。筆者認為，總體來説，加稅措施對2022年及其後的企業盈利的負面影響約為5%左右，2021年則約為3%，已計算在上述2021年標普500目標價內。

未來一、兩年，美國企業中最受加稅影響的行業包括原材料、汽車與其零部件、服裝、耐用品。

另一項將會提高的稅率為最高利得率，從37%提高至奧巴馬時代的39.6%。而高收入群組的長期資產增值稅亦可能從現時最高的23.8%提高至38.6%。原則上，增加富人的所得稅與資本增產稅將會有資金從美國流走的影響，反而對發展中市場有利。

若論因為美國增加基建或稅改而有裨益的國家，相信中國是首位。2020年中國出口至美國的基建相關貨物約為2,950億美元，佔中國對美國總出口的63%。以行業分佈來看，機械設備、化學工業品、礦物如水泥與玻璃、金屬製品、塑膠及橡膠產品及運輸設備佔比較高；以美國出口額佔行業收入比例算，以機械設備行業的44%最高。仍未計算若投得美國基建項目的服貿出口。

為避免受共和黨阻撓，相信拜登仍然會通過預算調節程序（Budget Reconciliation），以簡單的半數以上票數通過。當然，未來4至5個月，稅改方案仍有改動空間。例如：為免疫後中小企負擔忽然大幅上升及大型企業減慢職位增長，企業稅上調可能到25%，而非28%。基於基建方案及加稅提案與預期符合，筆者保留今年標普500，年終4,118點的預期。

過去兩個月中，美股受「救災計劃」、基建計劃及聯儲局不停保證低息的承諾刺激不斷走高，逐漸接近全年預期水平，筆者相信已到炒股不炒市的階段。

王良享

星展香港財資市場部董事總經理

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