近期股市新經濟股弱，舊經濟股亦好不到那裡去，板塊輪動這支歌仔，最近似乎唱不起。不過，從基本因素來看，卻又不乏好消息，只是市場不反映而已。

本港疫苗開打已有一個多月，加上最新疫苗氣泡，下一步將會是經濟逐步重返正軌，問題是幾時？受今次疫情影響的重災區航空業，最新已有行動，國泰旗下香港快運推出早鳥機票，平機票自然是重點，但起行時間亦不可忽視，這個時間相信就是航空公司估計可以回復正常的起步時間點；而這批機票起行時間大概就是今年第四季至明年第一季。

另一方面，政府又預留逾2億，獎勵公務員去旅行，連同這些公務員可以帶一名同行者，換言之名額有近9,000個，更重要的是，去年政府在同一個計劃中批出的名額，因疫情而未能成行者，可延至明年三月。這非單代表在政府亦認為在約今年第四季至明年第一季可以逐步回復，同時亦代表航空公司推出的機票是有需求。下一輪博經濟復甦又多了一個理由。

散子

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