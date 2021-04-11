【本報訊】在國安法陰霾下，甲級商廈連錄減租棄租個案，位置在中環「邊陲」的中環中心境況更加慘不忍睹。據差餉物業估價署最新資料顯示，中區指標甲廈之一的中環中心，一個頂層全層單位於最新年度租值，在連升五個年度後出現首跌，跌幅超逾一成。記者日前直擊上址的租務情況，有單位業主更劈至呎租38元放租，破該廈過去11年新低紀錄；若連兩個月免租期計算在內，呎租更只為32.6元，較高位130元呎租時暴瀉75％。中環中心的租金如時光倒流，風光不再。

據差估署2021/22年度最新應課差餉租值數據顯示，港島標誌甲廈中環中心頂層79樓1至3室全層單位，總面積13,213方呎，該三個相連單位在新一年度租值合共為1,179.6萬元，較去年的1,341.6萬元，按年跌12%。其租值在連升五個年度後首見回落，低見1,137.6萬元，並重返2017/18水平。

回報率跌至近1%

翻查資料，79樓全層是由內地發展商君豪集團總裁石金禹於2017年以7.38億元購入，呎價高達55,854元，其交易更一度創全港分層商廈新高。

此外，國浩集團（053）2018年向資深投資者「物流張」張順宜所購入的中環中心50樓，最新租值為1,941.6萬元，更按年回落16.73%。

據了解，中區指標甲廈頻現退租，令空置率上升。中環中心租務表現更顯疲弱，當日以高價接火棒購入拆售單位的業主，最近均以「超低價」求租，每呎叫租平均由40至50元不等，比深水埗劏房呎租還要低殘逾五成，回報逼近1%。

市場人士透露，其中22樓01室面積達2,781方呎單位，呎租更由去年7月叫價50元，大劈至現時的38元，當中提供兩個月免租期，折合計算平均呎租即約32.6元。而單位開則方正，未見多餘角位，設一列玻璃窗圍繞全單位，外望中環一帶商廈，整體空間感闊落，單位交吉，帶有基本裝修。業主為資深投資者翁文通。

「少人睇盤 業主面對現實」

在港版國安法、香港營商環境受壓等陰霾籠罩下，有地產經紀坦言，業主取態亦較過往放緩，「自從中環中心賣散咗之後，冇統一業主，唔同業主有唔同財務壓力，叫價受好大影響。加上現時經濟唔好，少人睇盤，所以部份業主都會面對現實，肯調低租金」。

李嘉誠旗下長實（1113）是於2017年、以402億元出售中環中心75%業權（涉47層樓面），呎價逾3.3萬元。中環中心買家包括「小巴大王」馬亞木、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、「磁帶大王」陳秉志、「物流張」張順宜、炒家蔡志忠、世茂房地產許榮茂及「殼后」朱李月華等。