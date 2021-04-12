去年疫情下多個集團都縮減支出，長和（001）年報顯示，「打工皇帝」霍建寧去年年薪減少27%至1.66億元，重回10年水平，是近4年首次減派花紅。

長和（001）公布2020年度年報，顯示聯席董事總經理霍建寧總酬金達1.66億元，按年減少27%，平均月薪1,384萬元。過去10年他幾乎年年加薪，對上一次相若水平已經數到2010年的1.7億元。

去年霍建寧的董事袍金，基本薪酬、津貼、公積金供款等不變，但酌情花紅由2.15億元，縮水28.8%至1.53億元。翻查資料，霍建寧對上一次減薪是在2016年，按年略減4.6%，但仍有2億元年薪。

至於集團主席李澤鉅在長和酬金為8,641萬元，少26.4%。其他大部分董事亦在疫情下減薪，全體董事薪酬支出為4.87億，減少16.2%。

值得注意的是，長和財務董事兼副董事總經理陸法蘭逆市加花紅，令總酬金按年增42%至接近1.1億元，亦是首度另躋身億元俱樂部。

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