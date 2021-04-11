今次電子消費券計劃只限4間儲值支付工具營運商（SVF）參與，傳統銀行、虛銀未能分一杯羹略為輸蝕，不如另闢戰線，跟潮流引入先買後付（BUY NOW PAY LATER，下稱BNPL）支付模式，提升銀行整體軟實力，扳回一分。

所謂BNPL，其實是免息分期。用戶消費後，透過BNPL公司網站或程式申請分期，甚至在付款時已可直接揀分期，通常只限小額消費，攤分3至6期左右。

去年起有新加坡BNPL平台進駐香港，分別是atome和hoolah，前者設信貸額上限1萬元；後者供用戶於門市使用額度為7,000元，網購則另需批核。根據atome的服務條款，每項延期付款的行政費用為100元；如果7個日曆天仍未支付應付欠款及行政費用，則額外收取行政費用50元，行政費用上限為300元；至於hoolah，每拖欠款項一日，需按全期金額大小支付由30至175元不等的罰款，若持續拖數，會交由收數公司跟進。

「收費項目」一目了然，遲還機率亦非常低，原因是平台早已要求用戶綁定扣賬卡或信用卡，及預先設定自動扣數。一般情況下，最大「成本」應該是最值錢的個人資料。舉例，atome收集數據包括電話號碼、姓名、身份證號碼、出生年月日，而且要影埋身份證，才能成功開戶，當然要奉上信用卡資料，但就不需要入息證明及信貸紀錄。

虛銀最近主力建立品牌及消費生態圈，希望透過現金回贈催谷消費，摸清客戶消費模式，同時提升用戶黏度。引入BNPL功能相信可進一步提升用戶體驗，多一個支付方案，對用戶來講絕對是好事。

最重要是銀行可開拓非利息收入，透過成功配對客戶消費慾望，為商戶帶來新生意，從中賺取交易費用、商戶上架費之類。要深耕消費市場，虛銀要走的路仍然漫長。

杜夫人

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