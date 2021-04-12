阿里巴巴（9988）因為反壟斷法被罰逾200億銀，坊間兩日假期不停估要跌幾多，係咪要失守200蚊云云。結果呢？裂口高開逾半成，埋單都有6.5%升幅，創近一個月新高，甚麼撈底乜乜乜全部變廢話，與當日騰訊（700）大股東減持但企硬異曲同工。再一次證明，股票市場永遠行先幾步，壞消息出現隨時係短期見底訊號。

有跟開本欄的戰友都知道，我一早已處於輕倉上路狀態，冇計，市況首季由熱情轉冷淡，大量新手做咗艇戶，唔少更已心灰意冷離場，而家仍然在市場炒賣的，一定係高手高手高高手，同佢哋鬥智鬥力絕對唔容易，唯有用注碼控制風險。另一個原因係，有水位炒作嘅股票越來越少，出手要更加精準才能有肉食，在寧願贏少啲都唔好輸嘅宗旨下，操作數目日益減少。

昨日在中午fb post提到，短炒隻新股聯易融科技（9959），埋單有9%升幅。炒佢只有一個原因，就係新上市冇蟹貨，要舞高比較容易。集團乃首家供應鏈金融科技SaaS股，在科技股淡風下逆市造好，值得加分。但我始終屬高追，所以會用首日上市高位19.98元作止蝕位持有，破頂唔估頂，但有跟進嘅記住要睇實報價機，因為風向可以轉得好快。

唐牛

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