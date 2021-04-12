路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，集團旗下元朗新盤山水盈，自年初入伙以來已賣出50多伙，累售271伙，佔單位總數逾80%，套現近34億元。她稱，由於項目已屆現樓，1及2房已沽清，有見銷情暢旺，今日晒冷盡推餘下尚未推出的單位，當中22伙分層戶以價單方式推出，全數為8座三房戶，實用面積980至1006方呎，折實售價1161.9萬至1380.9萬元，整張價單折實平均呎價12908元，屬原價加推。

至於20幢洋房則以招標形式推出。封續稱，項目之前售出的洋房，成交呎價約1.7萬至3.1萬元。配合是次銷售，山水盈推出樓價七成一按，首3年供息不供本，期間利率P減2.5厘，成交期可選擇90天或120天。

發展商今日開放5號洋房連裝修示範單位予傳媒參觀，實用面積2155方呎，連1109方呎前後花園及230方呎天台，大屋附設私人電梯，具大宅氣派。封海倫續稱，集團與中國平安合作的港島黃竹坑站晉環，仍待批預售樓花同事書，目標最快月內推售，視乎何時取得有關文件。

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