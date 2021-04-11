【本報訊】康宏環球（1019）的台灣幫與深圳幫之爭仍未解決，又再生枝節。近日發出的康宏年報中首次披露，康宏和數隻謎網股份、2017年曾經涉足《都市日報》的收購，令康宏損失近1億元。而2018年康宏入稟高院、指控曹貴子等有不當行為令公司損失7億元的案件中，並未有包括此筆款項。

引4謎網股份作投資者

跟據康宏發出的最新年報，2015年4月29日當日，由康健國際（3886）作為最大股東的康宏，啟動旗下的Convoy Social Media Private Equity Fund（後更名為Promising Social Media Private Equity Fund），並引入四家當時被指為謎網股份的君陽太陽能（397）、寰宇國際（1046）、匯財軟件（8108）及東麟農業（8120）作投資者。基金期後向黃浩旗下Centurion，收購《都市日報》控股公司Metro News Multi Media Limited的55%股權，作價不詳，而該投資價值被列為8,700萬元。市場當年已有傳聞指，黃浩將《都市日報》一半股權以5,000萬元出售予曹貴子，惟當時黃浩否認傳聞，指「聽個價都知係假啦，叫佢畀多啲，十倍、廿倍，我賣畀佢！」而康宏當時亦未有詳盡披露此交易。

年報又指，隨着謎網爆破，2017年底正式入主康宏的台灣幫，次年初得悉前管理層的潛在錯誤行為，指由於以上投資安排含糊不清，並與黃浩之間出現糾紛，最終決定向其和解，同時賠償2,000萬元；更因需面對投資者索償，在考慮律師意見後，故2019年3月向向君陽太陽能、寰宇國際、匯財軟件及東麟農業等投資者以回購股份作賠償方式，兩年間分34期回購股份，涉及金額8,700萬元。最終康宏指該賠償達7,691.4萬元。綜合計算，該兩項賠償共計約9,691.4萬元。

康宏2018年曾入稟高院，指曹貴子等13被告曾作五項不當行為，當中包括不當地收購及操控股價、作不恰當的借貸，及借個人公司獲利等，令公司損失逾7億元，故入稟向眾被告追討賠償；當時入稟狀同樣未有提及《都市日報》的交易。

2019年獨立股評人David Webb已質疑上文所述四隻謎網股投資的基金。Webb認為，以上四隻謎網股均因投資該基金而招致嚴重損失，惟部份股份未有確認買賣雙方身份及作價等資料。