阿里（9988）等大型科網公司接連被中央盯上之際，中國監管機構正增加人員和其他資源，以打擊反競爭行為。路透報道，中央正計劃擴大國家市場監督管理總局外，正通過擬議的修正案修改其競爭法，包括大幅提高罰款和擴大判斷公司對市場控制的判斷標準。

兩名知情人士指，機構為於北京的總部，員工數目本身40名，再增加20至30名，並計劃從其他政府機構和機構獲得額外的人手，以處理需要大量調查的案件，並將案件審查權下放。另有指將增加日常營運和研究項目的預算。

接近政策人士指，有關當局之前不認為自己有權對大型科技企業進行監管，但現在他們知道可以了，為此感到高興。（They didn’t feel they had the mandate to do it but now they do. And they are happy about that）並視為「略高於法律」（a bit above the law）。

另有消息指，有關機構將更多的研究工作外包給學者及其自己的顧問委員會，這些研究工作涉及經濟和行業分析領域，以加快案件的推進，並開始在深圳及杭州（即騰訊及阿里總部城市）作為試點，不只在北京進行審查。

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