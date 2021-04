阿里(9988)等大型科網公司接連被中央盯上之際,中國監管機構正增加人員和其他資源,以打擊反競爭行為。路透報道,中央正計劃擴大國家市場監督管理總局外,正通過擬議的修正案修改其競爭法,包括大幅提高罰款和擴大判斷公司對市場控制的判斷標準。

兩名知情人士指,機構為於北京的總部,員工數目本身40名,再增加20至30名,並計劃從其他政府機構和機構獲得額外的人手,以處理需要大量調查的案件,並將案件審查權下放。另有指將增加日常營運和研究項目的預算。

接近政策人士指,有關當局之前不認為自己有權對大型科技企業進行監管,但現在他們知道可以了,為此感到高興。(They didn’t feel they had the mandate to do it but now they do. And they are happy about that)並視為「略高於法律」(a bit above the law)。

另有消息指,有關機構將更多的研究工作外包給學者及其自己的顧問委員會,這些研究工作涉及經濟和行業分析領域,以加快案件的推進,並開始在深圳及杭州(即騰訊及阿里總部城市)作為試點,不只在北京進行審查。

