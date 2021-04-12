本報早前報道，港交所（388）前行政總裁李小加疑成立一間名為「牛碼」的公司，以發展「滴灌通」計劃。該公司最近開設了網頁，指出希望成為位於香港的場外金融交易市場，擬開發「牛碼證」等金融產品，並提供發行，上市，交易，清結算等市場服務。

網頁亦披露其產品及服務，分別為「牛碼證」及「收入分成碼」。牛碼證是其認證的投資單位。投資碼投資須具備的收入監控能力、收入管控能力及投資定價能力。

收入分成碼則是其開發的新資產標的，投資者與中小企業或個人增長單元之間的收入分成合同，通過合同約定，投資者可在未來事先約定的期限內，參與分享相關中小企業或個人增長單元的約定營業收入或權益。

另外，牛碼亦提供「MAP」及「DAM」解決方案，即是監控、自動回款機制、定價、披露、認證，及市場結構等服務。

網頁未有公開公司管理人員，只稱其擁有國際管理團隊，他們均擁有非凡的金融從業資歷，並指「牛碼已與中國的產業領袖們建立了緊密的戰略合作夥伴關係。」

翻查公司註冊處，牛碼董事資料未有變動，只有華科資本（前稱東英金融，1140）前高層張高波。早前李小加接受《路透》訪問，該報道指出李小加為牛碼的主要股東，目前大約有30名員工。

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