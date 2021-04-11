【本報訊】兗州煤（1171）董事長李希勇上周六逝世，公司對李希勇的逝世表示沉痛哀悼，向其家屬表示深切慰問，並稱生產經營情況一切正常。公司將盡快按照法定程序選舉新任董事長。

曾入選內地最具影響力領袖

內媒澎湃新聞報道，從山東能源集團獲悉，李希勇因病醫治無效，2021年4月10日21時33分逝世，終年57歲。百度關於李希勇的頁面已由原本的藍色轉為灰色。

李希勇為山東省委委員、山東能源集團有限公司黨委書記、董事長，多篇關於煤礦的論文曾在內地的業界刊物登出，去年入選《財富》中文版「2020年中國最具影響力的50位商界領袖」、年度全國優秀企業家、全國勞動模範。

李希勇1963年12月生於山東泰安，畢業於山東科技大學、南開大學。曾任華豐礦副礦長、礦長，2007年起任新汶礦業集團黨委常委、副總經理。

2018年他作為兗州煤業董事長曾接受內媒專訪，指未來公司將向清潔能源轉變。2020年7月，山東能源集團與兗礦集團聯合重組方案，兗州煤的控股股東兗礦易名山東能源集團，李希勇被任命為聯合重組后的山東能源集團董事長。兗州煤股價最近一個月升了12%，一年間升了57%。