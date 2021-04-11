【本報訊】隨着市況穩步復蘇，近期工商物業交投回升，惟租售價格個別發展。美聯數據顯示，首季指標甲廈售價累積增約4.5%，但空置率高踞不下，甲廈租金反彈乏力，首季跌約0.6%。

東九龍空置率17%重災

美聯工商舖報告指，受核心區中環、金鐘一帶甲廈近期造價回升帶動下，首季整體指標甲廈平均呎價增約4.5%；其中以上環升幅最為顯著，上月區內指標甲廈平均呎價錄約29,926元，而首季則升14.1%。

不過，甲廈棄租潮持續，不少大型金融機構相繼退租辦公室樓面，上月整體指標甲廈空置率達8.8%，當中東九龍錄約16.6%空置率，情況最為嚴重。空置率高企，導致租金反彈受阻，首季指標甲廈平均呎租錄得0.6%跌幅；其中灣仔區租金，首季錄約9.3%跌幅，大大跑輸市場。

值得留意的是，部份地區指標甲廈租售價迥異，以金鐘為例，首季平均呎價錄得4.6%升幅，呎租反之下跌6.4%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指，非住宅物業撤辣，不少投資者相繼入市，當中包括不少「新香港人」成市場新力軍，帶動核心區甲廈造價反彈。此外，受惠多國進行量化寬鬆，市場流動資金充裕，加上本港疫情最艱難時刻已經過去，預計商廈價格將會保持平穩。不過，寫字樓市場能否進一步反彈，仍需視乎兩地「通關」時間。