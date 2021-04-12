長和系資深顧問李嘉誠的基金會，向中大李嘉誠健康科學研究所捐助3,000萬元，以改良科研及實驗室空間，並擴充及提升動物實驗設施，料2022年底前完工。

中大醫學院公布，受惠此項捐贈及其他資源調配，健康科學研究所將盡快開展空間及設施提升工程。就這筆捐款，中大將申請政府配對資助。提升工程將包括增加供研究人員使用的空間，增設14個實驗台，以提供84個實驗單位。同時，新的動物實驗設施將可容納的實驗小鼠數目，大幅提升至近現時的3倍；而動物的處所將為獨立抽風間隔，大大減低動物間交叉感染的風險。整項提升工程將於2022年底前完成。

李嘉誠：香港在生命科學經濟有重要角色

基金會主席李嘉誠表示，一直深信亞洲快速發展的生命科學經濟中，香港必有重要角色，形成一股建立未來的催化力量，必由關鍵是政府有效、有決心地創造醫學和相關學科的科研環境和投資。

他又稱，基金會將一如既往在香港推動醫療服務和支持生命科技的研究項目，在所長盧煜明的帶領下，其位列前沿的跨學科研究，在生命科學、疾病預防及創新治療方面，顯著加速了高新科技進程，團隊的卓越成就是香港的驕傲，「我肯定，盧教授和團隊將至誠至一地繼續努力，成就香港晉身亞洲生物科學創新據點。」

中大校長段崇智，衷心感謝李嘉誠先長久而來的支持，指李嘉誠及其基金會多年來一直不遺餘力支持醫療及教育發展，「推動創新，惠澤苦困，受助人士及社群遍及全球。」

捐款增動物實驗設施

中大李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明表示，今次李嘉誠及基金會捐贈3,000萬元，使其可以立即開展空間及設施提升工程，配置重要的研究設備，增加不可或缺的動物實驗設施，在爭分奪秒的醫學科研領域上與時並進。

中大醫學院院長陳家亮教授表示，李嘉誠及基金會多年來一直支持中大醫學院，包括去年捐資3,500萬元幫助建立專門研究代謝組學和蛋白質組學的世界級轉化組學平台，可以創造有利環境延攬世界級科研人才，開展頂尖的研究項目，在醫學教研及臨床服務上取得更多突破，為本地以至全球人類健康作出更大貢獻。

李嘉誠健康科學研究所在過去10多年，已成為區內生物醫學研究的旗艦，成就了多項對全球影響深遠的重大發現和發明，包括「無創性產前診斷技術」及早期癌症檢測等。多名研究人員也先後獲得全球多項頂尖殊榮，包括連續四年獲世界權威科學期刊《自然生物科技》選出「年度全球20位頂尖轉化研究科學家」、有「科學界奧斯卡」之稱的科學突破獎，以及未來科學大獎等。

研究所是李嘉誠基金會於2005年捐助6,000萬元而成，中大以此款項將一幢臨床科研大樓命名為「李嘉誠醫學大樓」，並在大樓內設立「李嘉誠健康科學研究所」。

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