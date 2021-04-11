【財經專題】

「你們沒有資格在中國面前說，可以從實力的地位出發同中國談話！」上月的阿拉斯加中美會談中，中方屢次強硬發言，場面火爆。會談結束後，中國馬上出招，外交部長王毅旋風式訪問中東，並與伊朗簽訂協議，以人民幣結算石油貿易，揭開「去美元化」的序幕。中國在近期推出石油人民幣及數碼人民幣兩大招數，意圖衝擊美元地位，勢將令國際政經形勢更加動盪。

伊朗石油蘊藏量全球第四，但由於受到美國制裁，石油無法出口，經濟陷於困境。據媒體披露的協議內容，中國將在伊朗投資4,000億美元，伊朗則在未來25年向中國供應石油，並以人民幣或數碼人民幣結算，避開美元結算。

拉攏伊朗俄國

中國是全球最大石油進口國，該協議等同在統治全球金融貿易體系近50年的石油美元機制打開缺口，影響深遠。

美元主導當今國際金融體系，其地位主要是靠石油而來。美國憑其超強大軍事力量，將全球將近70%的石油資源及主要石油運輸通道，置於其直接影響和控制之下，上世紀70年代起全球石油貿易需以美元結算。

由於石油是最重要的商品，各國為了購買石油不得不儲備大量美元；如今全球各國的外滙儲備超過60%是美元。仗着這一優勢，美國一有危機就可以印鈔，將經濟壓力分散全球。

在阿拉斯加會談前後，中國已集中火力向石油美元發起衝擊。會談前，中國、俄羅斯外長已於廣西會面，倡議兩國貿易以本地貨幣結算。由於俄羅斯是世界上石油輸出國組織歐佩克以外最大的石油出口國，意味中國將來對美元的需求進一步減少。

冀避開SWIFT系統

除衝擊石油美元外，中國亦意圖用數碼人民幣，來破解美國對SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）的操控。當前全球貿易體系中，國際間商品與服務交易幾乎都要通過SWIFT系統進行美元支付。在美國的主導下，伊朗2012年及2018年兩次被踢出SWIFT系統。

數碼貨幣是基於區塊鏈技術，毋須通過銀行系統，就可實現與使用者之間點對點的轉賬交易，大幅降低對金融仲介的依賴程度，相信從而可以避開SWIFT系統。目前多國央行開始研究數碼貨幣，當中以中國最積極。現時有60個國家正研發數碼貨幣，只有中國的數碼人民幣投入實際使用。去年10月至今年2月，人行在深圳等10個試點城市，向市民派發數碼紅包，可用於消費，並預期明年2月北京冬奧運開幕前在全國推行，並逐步用於國際貿易結算。