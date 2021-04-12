上周六中國市場監管總局決定向阿里巴巴（9988）涉及「濫用市場支配地位」，作出行政處罰，罰款182億元人民幣（下同，約216億港元），相當於集團2019年內地營業額的4%。

阿里今早高開5.5%，最新升8.62%，報236.8元。

阿里管理層今早召開分析員電話會議，集團董事局主席張勇預計，反壟斷處罰不會造成重大影響，集團將針對處罰作出改善，包括降低電子商務平台上商戶的進入壁壘和業務成本，並加大投資以提高商戶培訓。

阿里巴巴CFO武衛稱，將投資逾十億元以支持未來數年執行這些新項目，投資將直接反應在公司的收入和利潤上，而罰款將反映於至3月的季度業績中。

集團執行副主席蔡崇信重申，反壟斷措施有助國家經濟發展以及促進創新，處罰對公司提供了很好的指導（guidence），但表示未知是否有其他反壟斷調查。

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