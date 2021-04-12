根據港交所網站披露，中國網上叫車平台嘀嗒出行的上市申請上周已「失效」。不過，嘀嗒出行未有如同行滴滴出行放棄香港上市計劃。《彭博》引述消息指，嘀嗒出行計劃稍後重新遞交上市申請，並指交易所詢問就公司的營運城市牌照方面，作出了很多查詢。

早前曾傳出嘀嗒出行尋求於今年1月通過上市聆訊，集資約5億美元（約39億港元）；海通國際和野村證券為聯席保薦人。嘀嗒出行於去年10月8日向港交所提交IPO招股書。據上市規則，公司在申請入表後需於6個月限期內，並無完全回應監管機構的意見，有關申請失效，申請人須更新財務數據，重新遞交申請文件。

嘀嗒出行於2014年由Google中國前高層宋中杰創立，蔚來創辦人李斌為嘀嗒出行董事長。易車、IDG資本、京東（9618）、高瓴資本及攜程（9961）等均為其上市前投資者。

據招股書顯示，去年嘀嗒出行平台交易總額（GTV）達到110億元（人民幣，下同）。2017年、2018年和2019年營業收入分別為4900萬元、1.18億元和5.81億元。2019年和截至2020年6月30日止6個月，經調整淨利潤分別為1.72億元及1.51億元。

網上叫車企業在港上市並不順利。因中美緊張關係升溫，美國監管機構逐漸收緊對中槪股的審計要求，肯傳內地網約車平台滴滴出行曾經考慮赴港上市，但憂慮香港IPO或引致更多關於業務的監管審查，包括使用沒有牌照的車輛及兼職司機等問題，令滴滴放棄香港IPO計劃，轉為已委任高盛，及摩根士丹利牽頭安排上市，並計劃今個月內於紐約秘密遞交上市申請。

報道指，滴滴尋求在7月前上市，目標估值最少1,000億美元，有望繼阿里巴巴之後，成為美國最大型中概股IPO。其投資者包括軟銀（SoftBank）、阿里巴巴 （9988） 和騰訊 （700）。

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