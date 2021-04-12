二手樓價屢創新高，東涌本月暫錄得約40宗成交，繼東環及昇薈後，同區水藍‧天岸特色戶呎價直逼2萬元，創屋苑歷史新高，更是東涌二手市場歷來第2高呎價。

美聯物業方吉和表示，水藍‧天岸5座高層E室，實用面積957方呎，3房間隔，客廳外提供約95方呎平台，從平台的外置樓梯直達天台，約600方呎的天台更設有按摩池，望內園景。單位早於2019年1月放盤，開價1,850萬元，之後曾封盤2個月，同年8月解封，叫價調高至1,880萬元。方續稱，由於屋苑同類特色戶放盤罕有，該單位近日獲一名外籍人士以首置身份斥1,830萬元購入，成交呎價高達19,122元。據網上銀行估價，單位估值1,533萬元，意味成交價比估價高297萬元或19.4%。

有消息指，原業主為外籍機師，早於2008年986萬元購入，持貨13年大賺844萬元離場。

翻查成交紀錄，水藍‧天岸對上一宗特色戶成交，為5座高層複式戶，實用面積1,376方呎，上月以2,150萬元易手，呎價15,625元。再對上5座高層D室複式戶，實用面積1,406方呎，去年11月以1,970萬元，呎價僅14,011元。相隔只是短短5個月，屋苑同類特色戶造價相差逾三成。

目前東涌二手呎價最高紀錄，為東環3A座高層1室，實用面積642方呎，連552方呎平台，2018年3月以1,230萬元售出，呎價19,159元。

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