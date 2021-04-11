【本報訊】復活節長假期過後，二手樓市持續勢旺，購買力追逐落後屋苑，部份屋苑更錄破頂成交。將軍澳The Parkside四房單位售1,880萬元，創下銀碼新高價。青衣「上車」屋苑青怡花園，兩房單位追至628萬元高位。另外，十大屋苑持續八周企穩雙位數字水平。

上月成交量衝破500宗關口後，將軍澳本月二手持續強勁。中原地產伍錦基表示，The Parkside新錄1座低層B室，實用面積1,079方呎，屬四房套房間隔，另設工人套房，向西南方，享海景及未來中央大道景，業主去年9月放盤，當時叫價1,900萬元，相隔七個月輕微減價20萬元，最終以1,880萬元沽出，創屋苑分層單位新高，實用呎價17,424元。

原業主2015年1月以1,235.5萬元買入單位，持貨6年，是次轉手賬面賺644.5萬元離場，升值52%。據了解，屋苑對上一宗同賣類型單位成交於去年8月錄得，一伙實用面積1,087呎的1座低層A室，以1,800萬元成交，是次造價較舊有紀錄高4%。

翠豐臺6年升值40%

被視為上車地區之一的青衣青怡花園，代理表示，2座高層B室，實用面積343方呎，屬兩房單位，獲買家以新高價628萬元承接，實用呎價18,309元，呎價創屋苑新高紀錄。同類兩房對上最高成交紀錄為毗鄰3座高層F室，2019年7月以620萬元易手，是次高兩年前舊紀錄8萬元。原業主2016年4月以370萬元買入單位，賬面賺258萬元，升幅70%。

因應一線屋苑陸續缺盤，購買力轉投二線屋苑。美聯物業鍾家豪表示，翠豐臺3座中層E室，實用面積481方呎，屬兩房間隔，業主原叫價758萬元，輕微減價4萬元，終以754萬元沽出，實用呎價15,676元。原業主2015年1月以537萬元購入，持貨6年，賬面賺217萬元，升40%。

映灣園周末5成交最多

恒地（012）深水埗南昌一號，市場錄一宗額外印花稅（SSD）最新成交，兩房單位以720萬元沽出，扣除購入成本，實蝕約17萬元。

中原地產統計，十大屋苑錄19宗成交，雖然按周回落24%，惟連續八周企穩雙位數。其中東涌映灣園以5宗成交，跑贏各區藍籌屋苑；惟鰂魚涌康怡花園則「捧蛋」。由於部份業主反價，買家普遍願意追價1至2%，反價多於3%即令準買家卻步，令二手交投略為放慢。