阿里巴巴 （9988）被判反壟斷罰款，佔2019年境內銷售額4%，或者係當年盈利不足七分之一，數字上未算太入肉。先睇一睇中央之前定下嘅反壟斷法主要罰則，金額係上一年度銷售額1%以上10%以下，阿里今次判罰佔2019年阿里境內銷售額嘅4%，而唔係肇事業務收入嘅4%，意義上罰得唔算輕，未來要罰，估計以收入4%上下為準，唔多過5%，估計係唔想對市場有太大衝擊。

被罰一次，亦唔代表冇第二次，中央要罰，理由多的是，目前已經打開缺口。判罰金額出咗，對阿里嚟講唔係好事，證明中央認為阿里夠肥去劏，更曲線證明中央認為阿里增長階段已八八九九，已經進入成熟企業。對小弟嚟講，呢個意義更大，因為中央唔會無緣無故喺一間未養肥嘅企業身上「收成」。

仲要留意嘅係CCASS，上一次花旗喺11月5日由美國搬倉5.82%阿里股份到香港，阿里股價就開始弱勢到𠵱家，去到3月23日花旗持倉沽咗近5%，去到8.51%，跟住3月24日再搬倉9.28%嚟香港。𠵱家新一次搬倉只係過咗十幾日，適逢反壟斷法判罰金額啱啱出爐，斷估阿里沽壓仲未停止。

最後一提，小弟將會重新update facebook賬戶，稍後亦會開設IG賬號，有興趣嘅話不妨留意。

晉佳

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