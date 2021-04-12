新冠疫情帶動全球遙距工作、學習和購物模式的興起，進一步促進科技轉型：科技行業以外範疇，不論醫療還是金融服務等，都在加快數碼化轉型步伐以提升客戶服務。科技轉型背後的技術供應商值得重點關注，例如為業務數碼化提供主要基礎設施與服務的企業。 我們認為，未來數年，技術與企業營收、成本節約以及競爭力的關係將持續深化，因此，提供關鍵軟件、雲資源及網絡安全的公司未來將繼續受惠於穩健增長。

自20年前起，雲端技術顛覆了整個科技行業。企業軟件不斷改革升級，採用雲端技術及按時訂購的軟件服務日益普遍，不僅為客戶節省大量成本，更確保軟件適時更新至最新版本。遙距工作模式進一步推動雲端技術需求，即使在疫情退卻後，料在家以及在辦公室工作的混合模式仍將持續，因此我們預計此趨勢將有利於提供遙距通訊設備的公司。

事實上，疫情後的經濟情況料將帶動網上旅遊和酒店預訂服務的需求，同時亦帶動其他受疫情重創的消費類行業。美國三大雲平台（Google雲平台、Azure以及亞馬遜網絡服務（AWS））在2020年增長強勁，我們預計三者未來數年將繼續成為其母公司業務的主要收入來源。

另外，最近有多家主要半導體設備公司為芯片製造商掃除某些技術上的限制。儘管進一步縮小芯片相當困難，但半導體行業仍需不斷尋求創新。 我們相信，能保持創新領導地位的公司有望在商品化及週期性影響較低的行業中提升議價能力。

隨着經濟持續邁向數碼化，網絡安全已成為幾乎每家企業的首要議題。 我們估計網絡安全目前佔企業科技預算約5%至10%，並自疫情以來成為企業普遍涵蓋的投資領域。網絡安全軟件市場一直非常分散，小型供應商一般針對性地提供防禦特定新興網絡威脅的解決方案，發展非常迅速，因此業內大型企業反而有落後市場的風險， 而雲端技術似乎有助擁有完善數碼基建的公司保持優勢。

部份增長加快的大型科技企業去年在投資者追捧下估值亦迅速增長。與此同時，不少企業難以實現去年的增長步伐，未來數月的按年盈利和收入增長正面臨挑戰。此外，值得留意的是部份半導體企業正處於盈利週期的後段。

另一方面，我們看到科技行業於今年將繼續為投資者提供穩健增長的投資機會。例如，具創新能力的軟件公司在疫情後雖然面臨生意下滑的風險， 但同時市場亦預期行業能受惠於經濟反彈中，因此按年收入應面臨較少壓力。我們繼續看好去年表現強勁並大舉投資以進一步鞏固競爭地位的企業，預計該類投資仍陸續有來，並將促進這些企業實現優於市場預期的業績，可望為投資者帶來理想回報。

普徠仕全球科技股票策略基金經理 Alan Tu

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