【本報訊】由螞蟻上市被叫停、反壟斷法的調查、立法，到終於被罰，這半年間阿里巴巴（9988）股價由高位309元反覆向下至上周五218元，隨阿里昨日出通告，這段「政策風險」似乎告一段落，但股價下瀉是否完結仍言之尚早，專家認為不值得冒險嘗試撈底。

「重倉科技股非好選擇」

阿里巴巴因「二揀一」觸犯內地反壟斷法，被罰款216億元，昨日於港交所出通告公佈內地「反壟斷調查行政處罰決定書」，內容與上周六無異。短線的壞消息出盡，似乎有博反彈空間。

耀才證券研究部副經理譚智樂勸阻心急入市的散戶，「雖然高位跌咗好多，但又唔係殘得好誇張，而且俾人罰錢都拖累得今年整體盈利好大，冇必要心急買」。

譚智樂以阿里接受反壟斷調查的最低位207元作入市指標，「等佢真係企得穩先追，如果你見207蚊都失守就唔好去博，唔好太介意幾蚊波幅，而且你唔知內地會唔會有更多整頓」。

他認為不單止阿里，其他科技股都不值得博反彈，他解釋今年科技股跑輸大市，短線科技股未成氣候，「今年冇再盲目追科技股，今年炒經濟復蘇，騰訊（700）、美團（3690）呢類股唔算貴得好緊要，但都唔係平，你仲重倉呢啲科技股未必係好選擇」。

上周幾隻重磅恒生指數、科技指數成份股的美股ADR各自發展，與港收市比較，騰訊、阿里齊跌0.4%，騰訊失620元關口報617元，阿里報217.1元；友邦升0.4%、美團升2.4%。

另外，本周中國會發佈GDP、出入口數據，美國則有包括鮑威爾在內的多名美聯儲官員講話。