再有科網企業犯了央視口中「不可原諒的大烏龍」。聯交所權益披露顯示，小米集團（1810）非執行董事劉芹配偶倪媛媛申報於4月7日至9日連續3日在場外減持快手（1024）共3,296.48萬股，套現約8.67億元，出售價分別為26、26.4348及26.5元。

劉芹為晨興資本的董事總經理，為小米A、B輪投資者，亦有投資快手等項目。不過，劉芹的持股比例未達披露要求，加上快手現時股價為達267.6元，與文件顯示的股價不符，疑似披露上出現失誤，應該是倪媛媛作出申報時，誤稱小米為快手。

劉芹個人作出申報的文件，則未有出現錯誤，而出售日期、出售價及涉及股數，均與倪媛媛的一致。出售後，劉芹持有小米0.9%股權，減少0.16個百分點；按小米今日收市價24.95元計，市值約46億元。

類似的「擺烏龍」事件已非首次。嗶哩嗶哩（9626）掛牌前夕，在港交所披露易上載「公司資料表 」公告，其文件打錯資料，內文提及公司名稱時自稱「百度集團股份有限公司」，懷疑印刷上市文件時校對出錯，雖然公司亦已迅速更改，但仍遭央視狠批，指嗶哩嗶哩犯了「不可原諒的大烏龍」，嚴詞指出上市不是兒戲的事，要面對公眾投資者的挑剔目光，申報資料是必要部分，最重要真實、準確，以維護資本市場秩序。

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