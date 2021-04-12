上午9時25分

A股偏軟，上證綜指跌4點，報3,445點；深證成指跌1點，報13,811點；創業板指升6點，報2,789點。

上午9時21分

多項重要經濟數據發佈在即，美股亦進入季績期，市場情緒傾向觀望，港股輕微高開93點，報28,791點；H指高開46點，報11,024點；科指升59點，報8,365點。主板成交33.78億元。

中國指阿里巴巴濫用市場主導地位，重罰182.28億元人民幣，利淡盡出，股價反抽上5.51%，報230元。

鮑威爾於《CNBC》專訪中表示，經濟復蘇好過預期，經濟處於轉角位 (inflection point），預期未來數月經濟與招聘勢頭增速，希望通脹溫和處於2%以上一段時間，及就業回升，並指重演2008年金融危機機會很低。

聯儲局周三公佈反映經濟現況的褐皮書，另外中國周五公佈GDP數據，市場預期首季按年增長18.8%。

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