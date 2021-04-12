外媒引述消息指，微軟正與人工智能語音辨識公司Nuance作收購談判，料定價每股約56美元，較Nuance上周五收市價溢價23%，涉資160億美元，折合約1,248億港元。

收購案若成事，將成為微軟歷來第二大收購案，僅次於2016年240億美元收購LinkedIn。《彭博》消息指出，有關協議最快可能在本周宣佈，但談判還在進行中，討論仍可能破裂。微軟拒絕向該社置評，Nuance則未有立即回。

彭博智庫高級分析師Anurag Rana指出，醫療行業的數碼化已落後於零售和銀行等其他行業，收購可幫助加速數碼化。

Nuance為蘋果Siri語音辨識夥伴，2019年與微軟有技術上的合作，例如讓醫生捕捉病人就診時的語音對話，並將數據輸入電子病歷。

Nuance產品包括Dragon語音識別軟件，截至9月30日財政年度，Nuance收入為14.8億美元，淨收入為9100萬美元，上一年虧損2.17億美元。

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