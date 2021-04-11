【本報訊】據台灣《蘋果日報》報道，中國創新投資（1217）行政總裁向心和妻子龔青遭逃亡澳洲的共諜王立強爆料是共諜，檢調介入偵辦後，針對二人涉收中國國太集團吸金獲利2.03億元買入兩台灣豪宅部份，依涉犯《洗錢防制法》起訴。 全案移審台北地院後，並再裁定限制出境八個月。

中國創新斥起訴內容失實

裁定指出，法官認為向心、龔青罪嫌重大，在偵查中又否認犯罪，考量兩人社經地位、經濟條件，顯然有逃亡離台、滯外不歸的可能，恐影響審判或刑罰的進行，因此仍予以限制出境、出海處分。

中國創新投資發公告指，台灣檢方起訴內容充塞謊言，無端指稱中國創新、中國趨勢（8171）、向心、龔青參與「洗錢」，無視中港兩地政府金融、證券監管機構於股份買賣交易事前審批及事後稽核均認為無違法行為；表示台灣檢方任意起訴無辜香港居民的做法，令人震驚以及不可思議。

公司指，董事局完全相信向心二人清白，是因政治因素「被間諜」、「被洗錢」。二人遭遇的是政治問題，因此不能用普通案件看待。董事局認為向心繼續擔任公司的執行董事和董事局主席、龔青繼續擔任向心替任董事並無不妥，有關政治背景下的法律訴訟，無損二人的品格或誠信。