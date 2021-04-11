華潤藥業（3320）2016年上市，招股價9.1元，當年純利28.2億元（港幣．下同）。現價4.91元，潛水46%，但今年預測盈利38.2億元，則較當年高出35%。現價上車，可博四成以上回報。

1) 2020年，潤藥營收2,004億元，微跌2%。純利32.97億元人幣，微跌0.3%。去年上半年賺25.77億元，按年跌15%；下半年賺7.2億元，按年由低基數暴增2倍。

2019年，潤藥的製藥分部盈利，相對於分銷的分部盈利，比率是0.87：1.00；2020年，比率是1.02：1.00。醫院股估值高過製藥股，製藥股估值又高過賣藥股，潤藥的製藥分部盈利首次超越分銷分部盈利，是良好訊息，估值應予提高。

2) 2021年，潤藥盈利預測38.2億元，回增15%，預測PE降至7.9倍，較上市以來平均14.5倍折讓四成半；今年預測PB 0.61倍，較歷來平均1.28倍折讓超過一半，在中大型藥業股中最低。

旗下三隻A股

3) 潤藥控制華潤三九醫藥（深：000999）、華潤雙鶴（滬：600062）、東阿阿膠（深：000423）。3隻A股今年平均預測PE 16.6倍，PB 1.82倍，潤藥大折讓。

4) 華潤集團擁有潤藥及「華潤醫藥」（1515），華潤醫藥有醫院股質地，估值較高，今年預測PE 15.1倍，PB 1.11倍。潤藥雖無醫院股質地，估值仍然較華潤醫藥距離太大。

★潤藥現價4.91元，較5年前IPO價9.1元潛水4.19元，追回一半失地，見7元，潛在升幅43%。招商證券睇9.2元， Morningstar睇6.4元。

同場加映：東亞銀行（023）年底前將完成出售東亞人壽，收取50.7億元（每股套現1.74元），有盈利10億元入賬，會派特息。預測2021年，連特息在內每股可派1元以上，股息率逾6.1厘，遠高於「本地薑」銀行股。

東亞更大的吸引力，是PB 超低，今年預測僅0.47倍，較6年平均0.84倍大折讓。恒生（011）預測PB 1.62倍，中銀香港（2388）0.92倍。滙豐控股（005）0.67倍，大新金融（2356）0.41倍。與滙控相比，明顯殘爆，以前平均PB較滙控有溢價5%，但現時反有折讓30%。東亞近數年業績遜色，但不致衰過滙控。

東亞股價較52周低位高出19%，滙控則高出69%。今年以來，東亞跌0.5%，滙控則升14%。

東亞現價16.48元（1993年尾水平），PB與滙豐睇齊合理，見0.67倍，值23.5元，潛在升幅43%。目標價仍較十三年前歷史高位低近六成。

何車