全球疫情持續緩和，市場回歸價值主題，港股波動之下首選績優股，波司登（3998）上周五發盈喜，預期截至3月底止年度，收入按年增長10%至15%，而純利則錄得40%升幅。

盈喜通告指，公司純利顯著增長，主要受惠品牌羽絨服業務板塊錄得持續健康增長，而貼牌加工管理業務及女裝業務亦穩步復甦。同時，由於品牌羽絨服業務板塊的品牌升級效果凸顯，加上成本管控效果理想，預期整體毛利率有約3個百分點的提升空間。這意味去年度毛利率將升至58%，連續第三個財年向上。

值得留意，賣羽絨服有明顯的季節性因素，下半財年（10月至翌年3月）銷售收入約佔全年的三分之二，因此環比分析的意義不大。以盈喜通告計算，2020/21年度收入介乎134億至140億人民幣，而純利為16.84億人民幣，每股盈利約15.78分，折合18.62港仙，現價（3.79元）計歷史市盈率僅20.4倍，市盈增長率（PEG）只有0.5，遠較同為品牌服裝股的李寧（2331）、安踏（2020）為低。對比於美國上市的加拿大鵝（Canada Goose），預測PE亦高達66.4倍，PEG為2.74，可見波司登中線仍有不錯的重估潛力，以25倍PE計算，可見4.64元。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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