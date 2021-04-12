【本報訊】騰訊（700）上周四配售1.9189億股，佔發行股數2%，市傳反應熱烈，長線基金、主權基金及現有股東紛紛增購，最終獲得多倍超額認購，故以595元上限定價，成功集資逾1,141.75億元，股價更在配售日後企穩，昨日騰訊雖然下跌1.1%，但收步仍然企穩其上，收報613.5元。

配售股歸邊 助股價企穩

根據中央結算紀錄資料，發現配售當日的變動中，協助配售的摩根士丹利，當日減持1.2942億股，按配售股份計算，其客戶相信購入了6,247萬股，而花旗、高盛及德意志銀行亦分別增持6,370萬股、5,054萬股，以及1,101萬股，合計已佔1.8771億股，佔配售股份的97.8%，合計價值達1,116.9億元，足證配售股份已歸邊，亦因此造成股價企穩的動力。

騰訊旗下騰訊雲宣佈，位於印尼設立的首個數據中心正式落成及啟用。隨着全新數據中心落成，其基礎設施網絡增至27個地理區域及61個可用區。該公司指出，印尼作為亞太地區增長最快的公有雲市場之一，其複合年增長率達25%，預計至2023年其市場規模將增至8億美元。

騰訊雲新落成的數據中心位於雅加達的核心商業區，目前經已投入運作，完善了印尼、以至全球主要互聯網服務供應商的網絡主幹接收和聯網，同時結合騰訊雲的高質素邊界網關協議覆蓋至印尼全國。