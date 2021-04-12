【本報訊】內地以騰訊（700）及阿里巴巴為首逾70間影視平台及影視公司，上周五發表聯合聲明，指以保護影視版權為由，表示將對互聯網公眾賬號未經授權的剪輯視頻發起維權行動。

受消息影響，多家視頻平台股價急跌，其中，快手（1024）昨跌3.2%，收報267.6元，而嗶哩嗶哩 （Bilibili，9626）更大跌4.5%，收報812元，市值合計蒸發逾500億元。

該聲明指，近年來，短視頻自媒體創業領域蓬勃發展，但由此引發的公眾賬號生產運營者影視切條侵權情況日益嚴重，並引發一系列盜版侵權問題和糾紛，嚴重侵犯影視作品權的私人合法權益，進而影響影視行業的長遠發展，故呼籲短視頻平台和公眾賬號應檢視是否已取得合法授權，並表示期望社會各界積極舉報及刪除侵權內容。

美銀證券發表報告引述快手管理層指，雖對電商及線上廣告業務增長有信心，但因監管影響行業的發展和變現能力，故對直播業務前景更為保守。

美銀證券降盈利預測

美銀證券下調快手每股盈利預測，目標價由372元降至353元，評級為買入。

另外，五源資本（前晨興資本）減持小米（1810）共3,296.48萬股，套現約8.67億元，因董事總經理劉芹為五源資本控制人之一，而配偶倪媛媛亦需申報配偶權益時，疑小米誤植為快手擺出大烏龍，此或因五源資本同為小米及快手的投資者之一，而引起錯誤。