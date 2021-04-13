騰訊（700）上周被南非大股東大手減持2%持股，引來市場短期震盪，上周亦曾撰文講過減持前夕，股王持倉「事先張揚」地轉倉至大摩經紀戶口的技倆。繼騰訊後，美團（3690）或是另一間被主要股東減持的ATM企業。中午收市跌3.6%，報287.4元。

由CCASS可見，上日12號高盛持有/代客持有的美團股份，突然激增3.0157億股，以昨日收市價298.2元計，涉及股份金額達899億元，逾3億股份相當於總股本5.85%，相信是主要股東轉倉行動。觀乎過去經驗，有機會是高盛準備部署日後沽貨／分貨作準備。

持有5%或3億股的美團股東，只有三個潛在賣家。一是創辦人王興、二是騰訊、三是紅杉資本(Sequoia Capital)，分別持股約11%、20%及8%。由於王興大股份持股屬A類股份(同股不同權，擁投票權近半)，因此沽貨誘因相對不高。

至於騰訊及紅杉資本，大部份美團持股是B類股份，兩者都屬早期投資者，現價賬面回報動輒數十倍。就算以2018年美團上市價69元計，現價亦較招股價高出逾3倍，將數百億由紙上富豪變現，很合理。

紅杉資本早年有沽售美團前科，而騰訊透過兩間子公司:HUAI RIVER及TENCENT MOBILITY，分別持有美團12.3%及7.7%。陰謀論推測，中央近月積極「ATM」，向各大主要科網企業出手打壓以至罰款，騰訊早前亦被點名，是否準備定數百億元計「贖款」，相信很快揭盅。

股榮

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