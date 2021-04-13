美國數碼藝術家Beeple創作的數碼圖像作品「Everydays：The First 5,000 Days」上月以天價6,934萬美元（約5.4億港元）成交。重量級藝術品拍賣成交價從來都是天文數字無路捉，有乜咁出奇？出奇在於那不是一幅實體作品，而是得到NFT認證的數碼「真跡」。

網絡上已有不少文章介紹NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），簡而言之是任何創作者都可利用區塊鏈技術將數碼作品例如圖像、影片或音樂代幣化，為作品生成獨一無二、不能竄改偽造的NFT，解決可以無限copy或download， 唔知邊件數碼作品先係原創的問題，以辦識數碼「真跡」。

據NFT交易紀錄統計平台Nonfungible.com，去年NFT交易總值為2.5億美元，但上月單月成交總值突飆至逾2.2億美元，一個月成交價等於去年全年的88%。NFT成交量則出現滯後性急升，成交總值見頂後，單周成交量急增至前季度成交量的兩倍，量價齊增一部分反映不少創作者和收藏者萌生買賣NFT可賺大錢的想法。

這想法並不完全是一廂情願的幻想。有人認為NFT要大賣，粉絲規模必須要夠大，但現今網絡世界愈來愈多KOL、artist打niche market，潮流也不再盲目追隨大人物、大作品。只要有人欣賞，即使是數萬、數千、甚至數百個忠粉，足以具備競投兼炒高作品價格的條件。NFT無疑為數碼作品賦予原創價值，為數碼藝術家提供一個將真跡變現的機會。

當然，好些年後有冇人接貨係一個問題。投得文章開首提及的Beeple作品的買家Vignesh Sundaresan接受外訪問時說：「任何試圖用NFT賺錢的人均冒著巨大風險，這比投資加密貨幣還要瘋狂」。事實上，NFT的平均成交價由今年2月的高位至4月初下跌近70%，一心想食住個勢炒賣的投機者唔知要坐貨坐幾耐。

NFT的價值不在於NFT本身，而在於獲得NFT認證的作品。藝術嘅嘢有時真係，你同我都識條鐵咩？NFT投機者蝕錢容易賺錢難，非忠粉自留或不懂鑑賞者，不沾手為妙。

商飛人

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