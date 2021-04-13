據Coindesk，比特幣（bitcoin）24小時升2.68%，報62,289美元；以太幣（Ethereum）亦曾破頂，報2,200美元，惟未能企穩2,200美元關口，現升0.31%，報2,192美元。

美國《時代周刊》和加密貨幣投資機構Grayscale合作，發佈有關加密貨幣的影片，以及接受比特幣付款，並會持有比特幣。另外不斷買入比特幣投資的MicroStrategy（MSTR）將用比特幣支付外部董事薪酬。Galaxy Digital已向美國監管機構提交了比特幣ETF的上市申請。

另外有外電報導，滙豐 （005） 客戶不再可以在其線上交易平台HSBC InvestDirect或HIDC上購買比特幣概念股MicroStrategy，主要因為該公司持有比特幣。同時，滙豐已指示已經擁有MicroStrategy股票的用戶不要購買額外的股票，但可持有或出售現有的MicroStrategy股份。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase將於周三（14日）直接上市，代號為「COIN」。

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