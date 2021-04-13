《路透社》引述消息人士指，騰訊（700）有份投資的內地互聯網保險科技企業水滴公司有意赴美IPO，惟內地監管機構認為它的商業模式有風險，持反對意見。

路透社引述知情人士指，中國銀保監會於4月告訴水滴公司創辦人沈鵬，不建議公司在現時上市。據報，水滴自去年中一直籌備上市，不過銀保監會對水滴業務風險的質疑，放慢了IPO計劃。雖然境外註冊的水滴赴美上市不需經過中國監管部門批准，但銀保監會的態度對水滴的IPO有一定影響。

水滴否認被監管部門反對上市計畫，並指集團高層和監管部門保持例行溝通。銀保監會則未回應。

水滴公司於2016年成立，旗下的「水滴互助」是中國最早的一批網路互助平台，當中會員患病、有意外時可以按「一人患病、眾人攤分」的原則獲得救助金，而旗下另一平台「水滴籌」，則為嚴重疾病患者提供籌款平台。

水滴已於3月底宣布關閉旗下的「水滴互助」平台。之前，美團（3690）、百度（9888）已陸續關閉旗下的互助平台。分析認為，中國收緊金融科技監管，資金不透明、缺乏監管的互助平台成為被針對目標。

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