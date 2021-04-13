人行公佈2021年中國第一季度金融統計數據，其中廣義貨幣（M2）增長9.4%，為連續12個月保持雙位數增長後重新降為個位數增長，狹義貨幣（M1）增長7.1%。

中國3月M2餘額227.65萬億元，按年增長9.4%，增速較上月末及去年同期均低0.7個百分點；M1餘額61.61萬億元，按年增長7.1%，流通中貨幣(M0)餘額8.65萬億元，按年增長4.2%。第一季度淨投放現金2,229億元。

3月中國本外幣貸款餘額186.44萬億元，按年增長12.3%。月末人民幣貸款餘額180.41萬億元，按年增長12.6%。本外幣存款餘額227.21萬億元，按年增長10.1%。月末人民幣存款餘額220.92萬億元，按年增長9.9%，增速比上月末低0.5個百分點，比上年同期高0.6個百分點。外幣存款餘額9568億美元，按年增長25%。一季度外幣存款增加675億美元，按年多增599億美元。3月份，外幣存款減少49億美元，按年少減172億美元。

3月同業拆借加權平均利率為2.01%，按年高0.61個百分點；質押式回購加權平均利率為2.01%，按年高0.57個百分點。國家外匯儲備餘額為3.17萬億美元。

第一季度，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生1.29萬億元、0.41萬億元、0.32萬億元、0.85萬億元。

貨幣政策司司長孫國峰稱，第一季度金融機構對經濟恢復提供穩固的支持，中國將要對國民經濟重點領域和薄弱環節加大支持，做到小微企業綜合融資成本穩中有降。

調查統計司司長阮健弘指，個人債務增長的速度比較快，這與中國經濟發展階段、居民年齡結構、消費升級、城鎮化發展等因素密切相關，總體來看個人貸款的增速還會保持較快的增長。

光大證券首席固定收益分析師張旭對內媒表示，數據表明3月信貸增長的「量增質優」，金融部門對於實體經濟支持的發力更精準，相比之下，去年為對沖疫情影響，名義GDP增速降低至2.3%的同時，在政策的支持下M2增速提高至了10.1%，使得宏觀槓桿率的快速提高，但宏觀槓桿率的階段性上升是在為將來穩住槓桿率創造條件。

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